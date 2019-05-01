ELF BAR
HQD
MASKKING
Более 200 наименований в 5 представленных линейках бренда.
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«SHERLOCK TABAK» — сеть табачных магазинов в Москве
Персонал магазина уделяет внимание запросам каждого посетителя и готов предложить привлекательные цены на любые товары. Высокое качество обслуживания, в сочетании с особой широтой ассортимента, позволяет нашим клиентам купить желаемые товары на самых выгодных условиях.
Электронная сигарета HQD MELO 1000 (Кокос-Клубника-Ананас)
Электронная сигарета HQD HIT 1600 (Персик- абрикос)
Электронная сигарета HQD King 2000 Grape (Виноград)
Электронная сигарета HQD HIT 1600 (Кола-манго)
Электронная сигарета HQD HIT 1600 (Черничный лимонад)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Виноград)
Электронная сигарета HQD King 2000 Energy Drink (Энергетик)
Электронная сигарета HQD MAXIM 400 (Клубника)
Электронная сигарета HQD Cuvie Plus 1200 (Байкал)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Жвачка Мята Арбуз)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Гавайский туман)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Черная смородина)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Мультифрукт)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Жвачка)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Апельсин)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Энергетик)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Дыня)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Вишня)
Электронная сигарета HQD CUVIE 300 (Банан)
АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ
Картриджи HQD 4 шт (Фруктовый микс)
Картриджи HQD 4 шт (Черная смородина)
Картриджи HQD 4 шт (Кола)
Картриджи HQD 4 шт (Жвачка)
Картриджи HQD 4 шт (Персик)
Картриджи HQD 4 шт (Личи)
Картриджи HQD 4 шт (Вишня)
Картриджи HQD 4 шт (Виноград)
Картриджи HQD 4 шт (Розовый лимонад)
Картриджи HQD 4 шт (Манго)
Картриджи HQD 4 шт (Клубника)
Картриджи HQD 4 шт (Энергетик)
НОВИНКИ
POD-система Smoant Charon Baby (Стальной)
POD-система Smoant Charon Baby (Matt Rainbow)
POD-система Smoant Viki (Фиолетовый)
POD-система Smoant Viki (Синий)
POD-система Smoant Viki (Красный)
POD-система Smoant Viki (Жёлтый)
POD-система Smoant Charon Baby (Peacock Blue)
POD-система Justfog Minifit (Black Pattern)
POD-система Justfog Minifit (Yellow Pattern)
POD-система Justfog Minifit (Pink Pattern)
POD-система Voopoo V.Thru Pro (Серый)
Покупайте электронные сигареты и картриджи онлайн — экономьте личное время и деньги
Магазин табака и курительных принадлежностей в Красногорске МО SHERLOCK-TABAK сотрудничает с официальными дилерами и знаменитыми брендами. Каждой категории присвоено подробное описание для удобства выбора и ознакомления.
Предлагаем клиентоориентированные цены на продукцию, в том числе на эксклюзивные позиции, которые не предложат другие табачные лавки в Красногорске, Нахабино Московской области.
Основное внимание уделяется организации удобной системы покупок. Клиенты, которые впервые оказались на площадке, имеют возможность получить ответы на любые интересующие вопросы. Постоянным покупателям доступны скидки, бонусная система и выгодные акционные предложения, что позволяет купить товары по-настоящему дешево.
Наши преимущества:
- Вся продукция — известных мировых брендов.
- Система скидок и бонусная система.
- Работаем в режиме онлайн.
- Обработка и оформление заказов на табачные изделия и аксессуары выполняются в течение нескольких рабочих часов.
- 9 магазинов в Красногорске, Нахабино и Опалихе — самовывоз заказа.
- Специалисты окажут Вам консультационную помощь в выборе продукции по телефону +7 495 763 93 43.
Быстрая доставка электронных сигарет и вейпов
- Осуществляем оперативную доставку заказов по всей России.
- Сотрудничаем с ведущими логистическими центрами и транспортными компаниями.